Drogen, Diebstahl von Kennzeichentafel und Taxibetrug

24.07.2017, 17:05 Uhr

Bei der Überprüfung des PKW wurde festgestellt, dass das Kennzeichen an der Begutachtungsplakette nicht mit den am PKW angebrachten Kennzeichentafeln übereinstimmte.Wie sich im Zuge der weiteren Ermittlungen herausstellte, wurden die Kennzeichentafeln in Feldkirchen von einem anderen PKW gestohlen.Bei den Einvernahmen des 27-Jährigen und seiner Beifahrerin, einer 22-Jährigen, ebenfalls aus Feldkirchen, konnte beiden auch Suchtmittelkonsum nachgewiesen werden.Im Anschluss an die Einvernahmen fuhren sie gemeinsam mit einem Taxi nach Feldkirchen. Da sie den Fuhrlohn nicht bezahlen konnten, erstattete der Taxilenker diesbezüglich die Anzeige.Die Kennzeichentafeln wurden dem rechtmäßigen Besitzer bereits wieder ausgefolgt.Der 27-Jährige und die 22-Jährige werden nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt werden.