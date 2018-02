05.02.2018, 06:35 Uhr

Täter stahlen aus Wohnhaus Schmuck und Besteck.

BODENSDORF. In der Zeit zwischen 01. und 04. Februar brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bodensdorf ein. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten.Im Inneren des Hauses durchwühlten sie das Schlafzimmer und stahlen mehrere Schmuckgegenstände. Im Wohnzimmer stahlen sie ein Besteckset.Die genaue Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.