06.05.2017, 12:48 Uhr

Unbekannter Täter verschaffte sich über Balkontüre Zugang in ein Bürogebäude.

HIMMELBERG. Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht vom 04. auf den den 05. Mai in das Bürogebäude einer Firma in der Gemeinde Himmelberg ein. Er öffnete eine Balkontüre gewaltsam und drang in das Gebäude dann. Der Täter durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten und stahl aus einer unverschlossenen Handkasse Münzgeld in geringer Höhe.Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.