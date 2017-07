23.07.2017, 07:05 Uhr

Unbekannte Täter hatten eine Tankstelle im Visier.

Türen und Fenster beschädigt

FELDKIRCHEN. In der Nacht vom 21. auf den 22. Juli versuchten bisher unbekannte Täter in den Shop, bzw. in die Imbissstube einer Tankstelle in Feldkirchen einzubrechen.Sie beschädigten dabei zwei Schiebetüren und ein Fenster. Es gelang ihnen jedoch nicht in das Innere des Gebäudes einzudringen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.