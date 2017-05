Engagierte und Interessierte trafen sich zum GanzOhr! Abenteuer

10.05.2017, 16:01 Uhr

vom Katholischen Bildungswerk Kärnten in Kooperation mit dem Bibliotheksverband Kärnten. So lasst mich euch erzählen…Es waren einmal 14 Menschen, die sich entgegen des kühlen Wochenendes, mit warmen Herzen und freudiger Aufregung, im Pfarrzentrum Feldkirchen trafen, um sich gemeinsam auf die Suche nach einem großen Vorlese-Schatz zu begeben. Niemand von ihnen wusste genau, wohin ihre Reise sie führen, welche Aufgaben und Herausforderungen auf sie warten würden, doch eines war klar: Ihr Abenteuer stand unter guten Sternen, die sie auf ihrem gesamten Weg begleiten würden!

Einer von ihnen warund künstlerischer Leiter des Theaters WalTzwerk, der sie mit Hilfe vielfältigster Übungen lehrte, sich zu konzentrieren, präsent zu sein,lebendig, kreativ und ausdrucksvoll einzusetzen. Schließlich, und darüber waren sich alle einig, brauchte es profundes Handwerkszeug, um einen großen Vorlese-Schatz bergen zu können. Daher wurde reihum geübt und ausprobiert, individuelle Rückmeldungen und Tipps halfen den mutigen Abenteuern noch mutiger, lebendiger und selbstbewusster zu werden.Doch da jede Reise nicht nur Kraft, sondern auch einen klugen Kopf fordert, wurden zwei weitere Sterne zu Rate gezogen, die die engagierten Menschen mit besonderem Wissen beschenken sollten.So erzählte ihnenund Verantwortliche der Eltern-Kind-Gruppen, welche Bedeutung Bilderbücher besitzen, welchedurchlaufen und wie das Vorlesen für die jeweiligen Altersstufen gestaltet werden kann. Zudem zeigte sie ihnen allerlei wundersame Kisten, Bücher, Geschichten, Reime und Tiere, die ihnen - bei überlegten Einsatz - bei so mancher Aufgabe und Herausforderung behilflich sein könnten., entführte sie in die. Vermittelte ihnen, mit welchen demografischen Entwicklungen, geänderten Familienstrukturen und Altersbildern die Gesellschaft und anwesenden Abenteurer konfrontiert werden. Angeregt besprach sie mit ihnen auch die großen Fragen des Vorlesens: warum, wozu, wie und was? und erkannte, dass die Abenteurer durch das gemeinsame Tun bereits allerlei Wissen erworben hatten.Als letztes durfteund das Projekt GanzOhr! das Wort an den engagierten Kreis richten. Sie erklärte ihnen, welcheihnen das Katholische Bildungswerk für und auf ihrer Reise bereitstellt. Dass alle Anwesenden frei entscheiden könnten, ob, wo und welche Herausforderungen sie antreten möchten. Doch egal, ob einige von ihnen sich bereits auf den Weg begeben, andere jedoch noch abwarten und überlegen möchten, sie alle würden eingeladen um an weiteren gemeinsamen Treffen, Weiterbildungen und Abenteuern teilzunehmen.Und nachdem alle zu ihnen gesprochen, ihnen wertvolles Handwerkszeug und Wissen weitergegeben hatten, erkannten die engagierten Abenteurer, dass ihre Reise zwar erst begonnen, ein Teil des großen Lese- und Vorlese-Schatzes jedoch bereits gewonnen war.Um ihn zu vergrößern, beschlossen sie, den Schatz zu teilen, ihn nach Kärnten hinaus zu tragen, um ihn Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und SeniorInnen an den unterschiedlichsten Orten anzubieten. Mit profunden Handwerkszeug, Wissen, Mut, Energie und Engagement sollte dies nun ihr nächstes Abenteuer werden.