Erster Pokal für Choreo-District

02.05.2017, 07:04 Uhr

Vor acht Monaten hat Alessandra Schöffmann ihr Tanzatelier eröffnet. Nun gibt es erste Erfolge.

Große Ziele

FELDKIRCHEN (fri). Groß war die Freude bei ChoreoDistrict-Tanzatelier Alpe-Adria über den ersten Platz bzw. Pokal, den die Tänzerinnen Kerstin Dabernig, Anna-Sopie Duller und Chiara Kraßnig vom DanceStar Wettbewerb in Villach mit nach Hause brachten.Mit ihrer ausdrucksstarken Musical-Performance qualifizierten sie sich für das World Dance Masters in Porec. Auch der zweite Wettbewerbsbeitrag, ein Modern-Duo von Kerstin und Anna-Sophie, mit dem sie beim Austria Dance Cup in Bad Ischl bereits einen hervorragenden 6. Platz und beim DanceStar in Villach den 9. Platz belegten, schaffte die Qualifikation für das hochkarätige World Dance Final in Porec. “Ich bin sehr stolz auf meine Tänzerinnen, die mit wirklich guten Leistungen Choreo-District bei diesen Wettbewerben vertreten haben”, betont Tanzchefin Alessandra Schöffmann, die im nächsten Jahr auch die jüngeren TänzerInnen von Choreo-District-Tanzatelier Alpe-Adria bei den Meisterschaften antreten lassen will.