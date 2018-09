Feldkirchen: Einbahnregelung in Hauptschulgasse aufgehoben

11.09.2018, 06:30 Uhr

Eine neue Verkehrsregelung gibt's in der Hauptschulgasse in Feldkirchen.

FELDKIRCHEN (fri). Veränderte Bedingungen finden Verkehrsteilnehmer in der Hauptschulgasse in Feldkirchen vor.Bis vor Kurzem war dort eine Einbahnregelung in Kraft. Das wurde nun geändert. Die Fahrbahn wurde von einer Einbahnstraße in eine beidseitig befahrbare Straße umgewandelt. Damit wird auch das Parken entlang der Straße nicht mehr möglich sein, da die Fläche eindeutig als Fahrbahn ausgewiesen ist.

Sinnvolle Lösung

"Immer wieder kam es zu aufgrund parkender Fahrzeuge zu Verkehrsbehinderungen", sagt Straßenreferent StR Herwig Röttl. Bisher war die Hauptschulgasse nur in Fahrtrichtung zur Schule befahrbar. Jetzt wurden neue Straßenmarkierungen vorgenommen und eindeutig sichtbare Zeichen für die Verkehrsteilnehmer geschaffen. "Wir denken, dass wir damit den Verkehrsfluss in diesem Stadtbereich erhöhen können und ein zügiges Ab- und Zufahren zu den Geschäften, die dort angesiedelt sind, möglich ist", so Röttl.