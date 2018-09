Feldkirchnerin überschlug sich mit Fahrzeug

07.09.2018, 06:41 Uhr

Verkehrsunfall auf der Ossiacher See Süduferstraße: 22-jährige Feldkirchnerin wird verletzt.

FF Glanhofen im Einsatz

PRÄGRAD. Eine 22-jährige Frau aus Feldkirchen lenkte am 06. September um 22:45 Uhr ihren PKW auf der Ossiacher See Süduferstraße (L 49) von Alt Ossiach in Richtung Feldkirchen. In Prägrad, Gemeinde Feldkirchen, kam sie mit ihrem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin stieß sie gegen eine Straßenlaterne sowie Verkehrsleiteinrichtungen und kam nach einem Überschlag auf der angrenzenden Wiese seitlich zum Stillstand.Die 22-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der FF Glanhofen, welche mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz stand, aus dem PKW geborgen und schließlich von der Rettung Feldkirchen in das Klinikum nach Klagenfurt gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.