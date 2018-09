Feuerberg Mitarbeiter-Theater geht in Runde zwei

10.09.2018, 06:53 Uhr

Nach erfolgreicher Premiere im letzten Jahr geht das Feuerberg Mitarbeiter-Theater heuer in die zweite Runde.

GERLITZEN. Begleitet von der Schauspielerin Gertrud Reiterer-Remenyi wird seit neun Wochen regelmäßig improvisiert, gesungen und getanzt. Daraus haben sich Szenen ergeben, die den Zuschauern als Performance im Rahmen eines nächtlichen Hotelspaziergangs am 12. September präsentiert werden.Das Ensemble, das sich aus 22 Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten Bereichen des Hotels zusammensetzt, von Rezeption über Service, Küche, Wellness bis zur Verwaltung, zeigt dabei mit viel Einfallsreichtum seine musikalischen und schauspielerischen Talente.

Teamstärkung durch Theaterspielen

Mehr Möglichkeiten für Mitarbeiter

"Im Hotel geben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich ihr Bestes, um unsere Gäste jeden Tag aufs Neue zu überraschen", so Hotelbesitzer Erwin Berger. "Das Theater bedeutet Beschäftigung mit sich selbst, Entdecken und Freilegen der eigenen Ressourcen, Stärkung der Persönlichkeit. Theaterarbeit bietet eine kreative Möglichkeit zur Teamstärkung und macht zudem Spaß." Dies sieht auch die Führung des Mountain Resort Feuerberg so und ermöglicht ihren Mitarbeitern die Teilnahme an diesem Theaterworkshop. Das Theaterspielen ist eine außergewöhnliche Form der Persönlichkeitsentwicklung, die den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, ihre kreativen Potenziale zu entfalten und als Mensch zu wachsen. „Die persönliche Weiterentwicklung eines jeden Mitarbeiters hat bei uns oberste Priorität“, sagt Berger. "Zudem wird der Zusammenhalt im Team gestärkt."„Bei uns am Feuerberg sollen sich Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen“, meint Direktor Andreas Feichter. So steht es dem Team frei, außerhalb der Arbeitszeit die Bade- und Wohlfühlwelt sowie weitere Freizeitaktivitäten am Feuerberg zu nutzen. "Vielleicht sind es gerade diese besonderen Möglichkeiten und Angebote, die aus einzelnen Mitarbeitern mit Herz und Verstand ein Top-Gastgeber-Team formen. Frischer Wind ist in unserem bewährten Stamm-Team immer willkommen." Direktor Andreas Feichter ermutigt zu Initiativbewerbungen an af@hotel-feuerberg.at.– Die Feuerberg Mitarbeiter laden zu einem künstlerischen Nachtspaziergang ein.“Premiere ist am Mittwoch, den 12. September um 22:00 Uhr im Mountain Resort Feuerberg.Tel. 04248/2880-0.