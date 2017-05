FF St. Martin: Neues Einsatzfahrzeug kommt 2020

04.05.2017, 06:35 Uhr

Das lange Warten bei St. Martiner Florianis hat ein Ende. Sie bekommen ein neues Tanklöschfahrzeug.

ST. MARTIN (fri). Nach einem Gemeinderatsbeschluss steht jetzt fest: Die Feuerwehr St. Martin bekommt ihr langersehntes neues Einsatzfahrzeug. Dabei handelt es sich um ein Tanklöschfahrzeug – TLFA 2000."Seit vielen Jahren warten wir auf dieses neue Fahrzeug", so der Kommandant der FF St. Martin OBI Horst Dionisio. Nach seiner Auskunft hätte die anstehende Reparatur des in die Jahre gekommenen Tanklöschfahrzeuges zumindest 60.000 Euro gekostet. "Bei einem alten Fahrzeug lässt sich das nicht so genau sagen und jederzeit kann ein neuer Defekt auftreten."

Handlungsbedarf gegeben



Spendenaktion starten

Absoluten Handlungsbedarf sieht Feuerwehrreferent StR Herwig Tiffner (FPÖ). "Allein aus Sicherheitsgründen müssen wir nun handeln. Neben der FF Feldkirchen ist die FF St. Martin ein wichtiger Stützpunkt. Zudem ist es unsere Pflicht als Stadtgemeinde für eine Feuerwehr zu sorgen", argumentiert Tiffner.Rund 300.000 Euro soll das neue Fahrzeug, dass 2019 bestellt und 2020 ausgeliefert werden soll, kosten. "Die Finanzierung wird aufgeteilt. 120.000 Euro werden von der Stadtgemeinde Feldkirchen übernommen. Die Rücklagen dafür werden ab sofort gebildet", weiß der Referent. 40 Prozent Förderung würde es vom Landesfeuerwehrverband Kärnten geben und der Rest würde von der Feuerwehrkameradschaft selbst aufgebracht werden."Mit der Zusage der Stadtgemeinde in der Tasche können wir nun Spendenaktionen starten", freut sich Dionisio. Für ihn hat die Feuerwehr im Dorf nicht nur den Charakter einer Hilfsorganisation, sondern ist ein Treffpunkt für alle Bewohnerinnen und Bewohner. "Unsere Feuerwehr wurde 1896 gegründet und derzeit stehen wir bei einem Stand von 56 Kameraden. Auch viele Jugendliche sind bei uns mit dabei und engagieren sich für Menschen in Notsituationen." Bei rund 50 Einsätzen im Jahr sind die Florianis aus St. Martin dabei und unterstützen immer wieder die Kollegen der umliegenden Wehren.