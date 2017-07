Flohmarkt der Frauenbewegung

AT

Feldkirchen in Kärnten

, Bahnhofstraße , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

Flohmarkt - ehem. Kaufhaus Rieder , Bahnhofstraße , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. Vom Freitag, dem 28. Juli, bis Samstag, dem 29. Juli, findet ab 8 Uhr ein Flohmarkt beim ehem. Kaufhaus Rieder in der Bahnhofstraße statt. Veranstaltet wird er von der Frauenbewegung Feldkirchen. Gesammelt wird alles was in Ordnung ist. Der Erlös wird für ein großes Trampolin im Kinderheim sowie für soziale Hilfe verwendet.