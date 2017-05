Frischer Wind bei den Johannitern

09.05.2017, 06:40 Uhr

Bei der Johanniter Unfallhilfe gibt es einen Führungswechsel. Rusterholz folgt Mayerbrugger nach.

Team wächst



Danke für Arbeit

PATERGASSEN. Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung der Johanniter Unfallhilfe Kärnten statt. Die rund 40 Mitglieder der Hilfsorganisation im Oberen Gurktal kamen in Patergassen zusammen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und um die positive Entwicklung des Vereins festzuhalten.„Das letzte Jahr war gefüllt mit spannenden Einsätzen und Erfahrungen, Übungen und Fortbildungen, und auch unsere Mannschaft wurde wieder ein Stück größer – es war ein sehr erfolgreiches Jahr“, so Siegfried Mayerbrugger.Der langjährige Bereichsleiter legte mit der diesjährigen JHV sein Amt zurück und zur neuen Bereichsbeauftragten wurde, mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen, die Gnesauerin Christiane Rusterholz gewählt. Sie nimmt die Herausforderung an und freut sich bereits auf ihre neue Aufgabe. Mit dem ebenfalls neu gewählten Vorstand und starkem Rückhalt aus den eigenen Reihen wird Rusterholz in den kommenden Jahren die Tätigkeiten der Organisation leiten.Die gesamte Kameradschaft der Johanniter möchte sich nochmals bei Siegfried Mayerbrugger und den weiteren scheidenden Mitgliedern für die großartige jahrelange Arbeit bedanken."Der neuen Bereichsleiterin Christiane gratulieren wir herzlichst zur Wahl und wir wünschen ihr und ihrem Team alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft", verabschiedet sich Mayerbrugger.