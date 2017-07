Gefährliches Ausweichmanöver: Mit PKW über Böschung gestürzt

19.07.2017, 07:05 Uhr

Nur leicht verletzt wurde ein Gnesauer, nachdem er mit seinem Fahrzeug über eine Böschung gestürzt war.

PKW rutschte ab

GNESAU. Am 18. Juli fuhr ein 85-jähriger Pensionist in seiner Heimatgemeinde Gnesau mit seinem PKW den Schotterweg bergwärts zu seinem Anwesen. Dort kam ihm ein mit Holz beladener LKW entgegen.Der Pensionist hielt sein Fahrzeug umgehend an und wollte dem LKW-Zug auf der dort einspurigen Fahrbahn Platz machen.Zu diesem Zweck fuhr er mit dem PKW rückwärts, kam dabei mit beiden Rädern der rechten Seite auf das dortige Straßenbankett. Dieses gab bei beiden Rädern gleichzeitig nach, der PKW rutschte zunächst einige Meter die steil abfallende Böschung hinunter. In weiterer Folge überschlug sich der PKW einmal und kam auf einem ca. 20 Meter darunterliegenden Forstweg seitlich auf der Fahrerseite zum Liegen.

Erste Hilfe geleistet

Der 33-jährige LKW-Fahrer stieg sofort zum Fahrzeug hinunter und setzte die Rettungskette in Gang. Ferner öffnete er die Beifahrertüre, half dem Lenker beim Heraussteigen aus dem Fahrzeug und leistete die erforderliche Erste Hilfe.Die weitere Versorgung wurde vom Notarzt des Rettungshubschraubers C11 durchgeführt. Aufgrund der nicht schweren Verletzungen wurde der Pensionist mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt/WS gebracht.Am PKW des Pensionisten entstand Totalschaden. Dieser wurde von den FF Gnesau und Himmelberg geborgen.