Glasrecycling: Ein unendlicher Kreislauf

27.04.2017, 08:51 Uhr

Glasrecycling ist ein natürlicher, unendlicher Rohstoffkreislauf. Glasflaschen zu sammeln lohnt sich.

Recycling von Glasverpackungen ist ein perfekter Materialkreislauf. Glas kann ohne Qualitätsverlust beliebig oft eingeschmolzen und neu geformt werden. Der Glaskreislauf ist ein unendlicher Kreislauf.

Glasrecycling bringt's

Dank Glassammlung und Glasrecycling sparen wir Rohstoffe, Energie, Emissionen und Geld. Es ist billiger, gebrauchte Glasverpackungen zu sammeln und zu verwerten als zu deponieren. Glasflaschen und andere Verpackungen aus Glas getrennt zu entsorgen lohnt sich. "In sämtlichen 132 Gemeinden Kärntens und vielen gewerblichen Betrieben stehen mehrere Tausend unserer Sammelbehälter für die Altglassammlung bereit", so Christiane Huber, Geschäftsführerin von Huber Entsorgung.

Bunt- und Weißglas trennen

Die Entsorgungsfahrzeuge sind mit 2 Kammern ausgestattet. Der Altglascontainer wird mit einem Spezialkran gehoben, die jeweilige Fraktion (Weißglas oder Buntglas) kommt in die entsprechende Kammer des Sammelfahrzeugs. Ausnahme: Ist zu viel Buntglas im Weißglas, kommt alles zum Buntglas. Denn zum Weißglas darf ausschließlich völlig farbloses Glas. Rund 15.000 Tonnen Glas werden so in Kärnten jährlich getrennt gesammelt und der Wiederverwertung in den Glashütten Kremsmünster und Pöchlarn zugeführt.

Aus Alt wird Neu

Im Glaswerk wird das Altglas eingeschmolzen und zu neuen Glasverpackungen geformt – ein perfekter Materialkreislauf. Glasverpackungen können nahezu jede Farbe annehmen. Je nach Wunsch und Bedarf können Produkte in farblosem, hellgrün oder blau gefärbtem, rosafarbenem, dunkelgrünem und braunem Glas abgepackt werden. Braunglas bietet den höchsten Lichtschutz und gewährt die längste Haltbarkeit. Empfindliche Produkte lieben daher Braunglas. Manche Glasflasche besteht zum überwiegenden Teil aus Altglas. Das gesammelte Altglas wird zu 100 Prozent in der Verpackungsglasindustrie verwertet.