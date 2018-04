Großer Landesorden des ÖKB in Gold

26.04.2018, 06:54 Uhr

40 Jahre Kameradschaftsbund OV Steindorf.

STEINDORF. Mit einem Gedicht von Josefine Kaltenhauser eröffnete Obmann Dieter Hardt-Stremayr die 40-Jahr-Feier des Österreichischen Kameradschaftsbundes (ÖKB) Steindorf im Gasthof Gfrerer-Lipp in Nadling.Nach dem Eingangslied des MGV Tiffen begrüßte der Obmann die Ehrengäste, die Ortsverband Obleute und die zahlreich erschienenen Mitglieder. Danach folgte das Gedenken an die verstorbenen Obleute Franz Schurz, Josef Toff und Harald Weber, der Funktionäre und der Mitglieder mit dem Lied: "Wahre Freundschaft".Der Obmann informierte die Anwesenden ausführlich über die Bedeutung und Entstehung des ÖKB, hob die kameradschaftlichen und kulturellen Tätigkeiten hervor und dankte jenen, die das Schwarze Kreuz unterstützen.Nach dem Bericht des Kassiers Friedrich Mittermüller und der Entlastung des Vorstandes folgte die Ehrung verdienter Mitglieder: Friedrich Mittermüller, Ernst Zarfl, Günter Grzonka, Marti Kiss, Ambros Kletz, Wolfgang Ambrosch, Helmut Obersteiner, Hannelore Moser und Johanna Klammer.Obmann Hardt-Stremayr erhielt vom Landesverband des ÖKB den Großen Landesorden in Gold als Anerkennung für die langjährige Führung des Ortsverbandes.In den Schlussworten dankte er dem Bürgermeister für die großzügige Spende, dem MGV Tiffen für die feierliche Umrahmung der Jahreshauptversammlung und seinen Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit. Die Jubiläumsversammlung endete mit dem Kärntner Heimatlied.