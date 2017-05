In der Schule wurden Wörter ausverkauft

02.05.2017, 14:32 Uhr

Mit „Die Händlerin der Worte und die gestohlenen Wörter“ gastierte das "Nimmerland Theater" in der Volksschule St. Ulrich.

ST. ULRICH (fri). Für mehrere Stunden verwandelte sich der Turnsaal der Volksschule St. Ulrich in ein Theater. Mit dem Theaterstück „Die Händlerin der Worte und die gestohlenen Wörter" war die "Nimmerland" Theaterproduktion zu Gast. "Für unsere Kinder ein Doppelnutzen: Theaterfeeling und ein lehrreicher Inhalt", ist Schulleiterin Sabine Hochkircher überzeugt. "Das richtige Wort zur richtigen Zeit kann viel bewirken."

Einfach zum Nachdenken

Zum Inhalt

Das Theaterstück wurde 1999 in Frankreich unter dem Titel „La marchande de mots“ uraufgeführt. Seit 2005 ist es im Spielplan der Nimmerland Theaterproduktion in einer Übersetzung von Thomas Lange. Es wurde bisher allein in Deutschland über 2.500 Mal vor mehr als 300.000 Kindern gespielt, die alle begeistert waren.Eine Markthändlerin hat ihren Stand in der Grundschule Name aufgebaut. Doch es ist kein gewöhnlicher Stand. Alle Wörter dieser Welt stehen dort zum Verkauf – seien es höfliche Worte, tröstende Worte, Fremdwörter oder gar Schimpfworte. Die Worthändlerin preist mit viel Freude und Spaß ihre Ware an, bis sie bemerkt, dass alle Wörter, „die zum guten Zusammenleben unter Menschen wichtig sind“, gestohlen wurden.