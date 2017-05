In Himmelberg mischt der FF-Nachwuchs kräftig mit

12.05.2017, 12:54 Uhr

Himmelberger Florianis können voll auf ihre Jugend zählen. Mädchen und Burschen sind aktiv.



Hohe Motivation

HIMMELBERG (fri). Die FF Himmelberg konnte im Jahr 2016 ein Mädchen und 13 Burschen für den Feuerwehrdienst motivieren. "Langfristig gesehen ist dies sehr wichtig, um die Mannschaftstärke der FF Himmelberg zu erhalten", meint der FF-Kommandant Andreas Puff. "So wird der Nachwuchs gleich in den eigenen Reihen ausgebildet und in das Vereinsleben integriert."Die Jugendfeuerwehrmitglieder haben sich bei verschiedensten theoretischen und praktischen Einheiten feuerwehrspezifisches Fachwissen angeeignet, welches sie bei Übungen unter Beweis stellen konnten."Des Weiteren haben sie beim Wissenspiel der Feuerwehrjugend des Bezirkes Feldkirchen teilgenommen und alle 14 Jugendfeuermitglieder konnten dieses mit ausgezeichnetem Erfolg abschließen. Ein weiterer Beweis, dass alle mit Eifer dabei sind ", freut sich der Kommandant.

Für Ideen offen

Neben Theorie und Übungen kam auch der Spaß nicht zu kurz. Die Feuerwehrjugend hat bei zahlreichen Veranstaltungen mitgewirkt, bei Ausrückungen teilgenommen, eine Bootsfahrt mit dem Feuerwehrboot der FF Waiern unternommen sowie die Polizeiinspektion in Feldkirchen besucht.Am 22. Dezember 2016 hat die Jugendfeuerwehr das Friedenslicht in Klagenfurt geholt. "Die Ausgabe an die Himmelberger Bevölkerung erfolgte am gleichen Tag im Rüsthaus. Die Aktion wurde sehr gut angenommen und soll heuer wiederholt werden."