Kräuter waren immer schon für die Menschen da

Die Liebe zu "ihren" Kräutern hat Kräuterexpertin Ulrike Mitter mit der Muttermilch aufgesogen.



Für die Menschen da



"Pflanze des Nordens"



"Pflück mich!"

KERSCHDORF (fri). Natürlich macht ein Kräutlein einen Menschen nicht gleich gesund, aber die Heilkraft der Pflanzen, davon ist die FNL-Kräuterexpertin (Freunde naturgemäßer Lebensweise) Ulrike Mitter überzeugt, begleitet Menschen seit vielen Jahrhunderten."Die Kräuter waren immer schon für uns Menschen da. Leider ist über die Jahre viel Wissen verloren gegangen, allerdings geht ein Trend zurück zum Natürlichen", freut sich Mitter. Sie selbst ist mit Kräutern und deren Kraft groß geworden."Meine Mutter, Ingeborg Kogler, war durch ihr Kräuterwissen landauf, landab bekannt und sie hat mir vieles weitergegeben. Vor einigen Jahren habe ich dann eine Ausbildung absolviert und bin nun FNL-Kräuterexpertin."Die Gegend rund um ihren Hof sei naturbelassen und reich an unterschiedlichen Pflanzen, die sie zu Teemischungen, Kräutersalzen, Tinkturen und Balsamen verarbeitet. Im Sommer wird auf der Alm gesammelt. "Selbstverständlich nur Pflanzen, die nicht unter Schutz stehen. Bei diesen Arten muss man auf das Angebot aus der Apotheke zurückgreifen", betont Mitter.Dennoch wächst ihre Lieblingspflanze in alpinen Regionen. "Die Rosenwurz ist eine Pflanzenart aus der Familie der Dickblattgewächse. Sie wirkt gegen Stress und dient ähnlich wie das Johanniskraut als Gemütsaufheller. Meine Mutter hat sie als 'Pflanze des Nordens' bezeichnet, weil sie schon von den Wikingern und von sibirischen Völkern zur Unterstützung der geistigen und körperlichen Vitalität genutzt wurde."Grundsätzlich, so meint die "Kräuterfee", sollte man nur jene Pflanzen, die man genau kennt, die auf nicht gedüngten Wiesen und Plätzen wachsen und die nicht unter Schutz stehen, sammeln. "Viele Kräuter – wie Brennnesseln, Giersch oder Löwenzahn – sind sehr präsent und scheinen gerade "pflück mich!" zu rufen. Sie haben wertvolle Inhaltsstoffe, die uns in vielen Situationen helfen können."

Richtig sammeln

Geheimnisse in der Kräuter-Küche

Gesammelt sollten Blütenpflanzen immer in den Morgen- oder Vormittagsstunden werden: "Pflanzen und Blüten besitzen ätherische Öle, diese verdunsten bei intensiver Sonneneinstrahlung und das wiederum mindert die Heilkraft der Pflanze."Auf ihrem Hof hat Ulrike Mitter auch einen Schaugarten mit über 100 Pflanzen – größteils heimische Arten – angelegt. "Mein Vater hat im Jahr 2000 damit begonnen. Seit 2012 ist es ein FNL-Kräutergarten. Dieser kann besichtigt werden. Auf Wunsch gibt es Führungen."Ihre Produkte bietet die Kräuterexpertin direkt ab Hof oder am Himmelberger Bauernmarkt an.Kräuterexpertin Ulrike Mitter bietet ihre Teemischungen nicht nur in loser, sondern auch in Säckchen-Form an."Bestimmte Teemischungen fülle ich direkt in kleine Teesäckchen ab", verrät sie. Dazu wird die Kräutermischung zuerst gemahlen. Dann wird in geeignete Teesäckchen abgefüllt. "Ich habe eine kleine Waage. Damit wird das Gewicht kontrolliert." Im Anschluss wird das Säckchen mit einem heißen Bügeleisen verschlossen. "Viele Kunden empfinden diese Art als sehr praktisch, weil sie den Tee dann auch zur Arbeit mitnehmen können. Teesäckchen in eine Tasse, heißes Wasser darüber, ziehen lassen und genießen."