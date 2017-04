Kreative Sommer-Schreibwerkstätte 2017 im Stift Ossiach

Tage voller neuer Inspirationen mit Journalistin und Schreibtrainerin Anita Arneitz: Nutzen Sie die kreative Sommer-Schreibwerkstätte in der CMA Carinthische Musikakademie im Stift Ossiach direkt am Ossiacher See, um gemeinsam neue Schreibtechniken auszuprobieren und in aller Ruhe eigene Texte zu schreiben. Schreibneulingen wird der Einstieg ganz leicht gemacht und Schreiberfahrene lernen neue Kniffe und Tricks kennen. Vorkenntnisse keine notwendig!

Freitag, 7. Juli 2017, 9 bis 17 UhrSamstag, 8. Juli 2017, 9 bis 17 UhrSonntag, 9. Juli 2017, 9 bis 17 Uhr (Schreibleitung Wolfgang Hoi)= jeder Tag einzeln buchbar!Inhalte: Endlich Zeit fürs Schreiben, Entdecken verschiedener Schreibinseln mit neuen kreativen Schreibübungen aus dem Bereich Prosa und Lyrik, zwischen den Übungen Austausch und EinzelgesprächeSchreibtrainerin: Mag. Anita Arneitz ist seit über 15 Jahren als Journalistin,Ghostwriterin und Buchautorin. Nach dem Studium der Publizistik an derUniversität Klagenfurt und Schreibberatung an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg gründete sie 2007 das „Studio für Schreibkultur“ am Wört(h)ersee. Als Schreibberaterin gibt sie ihre Begeisterung für das kreative Schreiben an andere weiter – ganz nach dem Motto: „SchreibLust statt SchreibFrust“.www.anitaarneitz.atMMag. Wolfgang Hoi: Studium der Psychologie sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt. Aufenthalt an der renommierten Université de Fribourg in der Schweiz mit Bereichsschwerpunkt Medien. Seit 2001 freischaffender Journalist für verschiedene deutschsprachige Printmedien. Anfang 2006 Fokus des Schaffens auf universitäre Print- und Onlinemedien. Erfolgreiche Leitung des Buch-Blogs www.buchwurm.at.Ihre Investition inkl. Teilnahmegebühr, Schreibmaterialien 99 Euro pro TagAnmeldung mit vollständiger Rechnungsadresse und Kontaktdaten bei:Studio für Schreibkultur, Anita Arneitz, E-Mail: office@anitaarneitz.at , Telefon 0676 72 78 712