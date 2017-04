Landesjugendsingen: Feldkirchner Chöre sind dabei!

28.04.2017, 12:00 Uhr

Beim Landesjugendsingen sind auch Feldkirchner Schulchöre vertreten. Generalprobe steigt im Amthof.

FELDKIRCHEN (stp). Über 6.000 Kärntner Kinder nehmen beim diesjährigen Jugendsingen, das österreichweit alle vier Jahre stattfindet, teil. Bei 29 regionalen Veranstaltungen auf drei Ebenen (Regional-, Talschafts- und Bezirksjugendsingen) stehen für die teilnehmenden Schulchöre die Freude am Singen und das Musizieren im Vordergrund. Das Landesjugendsingen (15. bis 17. Mai im Konzerthaus Klagenfurt) wird hingegen als Wertungssingen durchgeführt, wo die Chöre bei einem Singen vor Juroren ihren musikalischen Standort bestimmen lassen können.

Teilnehmer aus Feldkirchen

"Immer eine Herausforderung"

Beurteilt werden dabei sowohl die technischen Kriterien (Intonation, Chorklang, Dynamik, Rhythmik) als auch die musikalisch-künstlerischen Kriterien (Interpretation, Stiltreue). Von großer Bedeutung für ein Kurzprogramm von 10 Minuten ist auch die Programmauswahl und der Gesamteindruck des Chores. Jene Chöre, die dabei am besten abschließen, werden zum Bundesjugendsingen entsandt, das diesmal Ende Juni in Graz stattfinden wird.Aus dem Bezirk Feldkirchen sind der Klassenchor (1./2. Klasse) der Musik-NMS, der Schulchor der RNMS, sowie der Schulchor "Vielfalter" der Volksschule dabei. Den ersten Auftritt haben die jungen Sänger am 3./4. Mai im Amthof. Die Proben für die Auftritte laufen bereits. "Wir proben klassenweise 1-2 Stunden in der Woche. Zusätzlich gibt es eine allgemeine Chorprobe", erzählt die Chorleiterin des Klassenchores der Musik-NMS, Anna Wresnik.Sie ist Musiklehrerin an der Schule und leitete selbst jahrelang einen Chor. Die Arbeit mit den Kindern ist selbst für sie immer wieder eine neue Herausforderung, wie sie erzählt: "Es ist immer erstaunlich, was die Kinder unter diesem positiven Stress auf der Bühne leisten." Die Freude am Singen ist für die 35 Kinder beim anstehenden Wettbewerb vorrangig. Dennoch ist Wresnik auf das Abschneiden ihrer Schützlinge gespannt: "Sicher geht es auch darum, sich mit den anderen zu messen und zu sehen, wo man steht. Der Auftritt im Amthof ist für uns wie eine Generalprobe. Da gibt es ja noch keine Jury."Der Chor der Reformpädagogischen Neuen Mittelschule (RNMS) aus Feldkirchen besteht aus ca. 35 Kindern aller vier Schulstufen. Gemeinsam mit Chorleiterin Katharina Perkonig wird in der 7. Schulstufe regelmäßig geprobt. "Die eifrigen Choristen besuchen freiwillig und gerne die Stunde, in der sie die Möglichkeit haben nach Lust und Laune zu singen", so die Chorleiterin. Die Chorliteratur wird abwechselnd von der Chorleiterin, aber auch von den Kids selbst ausgewählt. "Das Landesjugendsingen ist natürlich ein Highlight und erfüllt alle mit Aufregung und Begeisterung."