Lesepaten sind für den Einsatz bereit

09.05.2017, 09:40 Uhr

Freude am Lesen und Freude am Vorlesen. Lesepaten erhielten eine Ausbildung in Feldkirchen.

Auf Menschen zugehen

FELDKIRCHEN (fri). In diesem zwei-tägigen Workshop erfuhren die 15 Teilnehmerinnen, welche Voraussetzungen eine Lesepatin, die sich ehrenamtlich engagieren möchte, haben sollte.Dazu gehört eine Kultur des Vorlesens und Erzählens ebenso wie eine gute Stimme und Körpersprache. "Grundsätzlich kann man man mit Büchern selbst wachsen, diese positive Energie aber auch auf die Zuhörer übertragen", brachte die Referentin das geschriebene Wort den künftigen Lesepatinnen näher.Zudem erfuhren die Kursteilnehmer auch, welche Veränderungen im Alter auf die Menschen zukommen und wie man damit umgehen kann.

Die Königsdisziplin

Auf jeden Fall wissen die künftigen Lesepatinnen nun, dass es nicht reicht, wenn man fließend und fehlerfrei lesen kann. "Vorlesen gehört zur Königsdisziplin in Kommunikation und darstellender Kunst", so Johanna Bürger, Regionalreferentin des Katholischen Bildungswerks.Mit dem Kursabschluss sind die 15 Teilnehmerinnen nun zertifiziert und können über das Katholische Bildungswerk Kärnten 0463/5877-2423 von Institutionen und Organisationen gebucht werden.