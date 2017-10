Luis aus Südtirol – "Weibernarrisch"

, Hauptplatz 12 , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

Stadtsaal , Hauptplatz 12 , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. Im Programm "Weibernarrisch" konzentriert sich Luis, der mittlerweile wohl bekannteste Bergbauer des Landes, intensiv auf die Suche nach seiner Traumfrau. Zu welchen Methoden er dabei greift und welche Überlegungen er dabei anstellt, ist eigentlich gar nicht so weit hergeholt. Der Luis geht halt auf seine Weise auf Brautschau. Und dabei sind seine Ansprüche keineswegs bescheiden. Wer kann ihm das auch verdenken, schließlich ist er selbst ein schneidiger Ultner und ein Mann von Welt noch dazu. Zu sehen gibt es den lustigen Luis aus Südtirol am Freitag, dem 20. Oktober, im Stadtsaal von Feldkirchen. Beginn ist um 20 Uhr. Kartenvorverkauf: In allen Raiffeisenbanken in Osttirol und Kärnten, allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.