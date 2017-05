Malerlehrling kippt mit Leiter um

11.05.2017, 21:09 Uhr

Arbeitsunfall in Ostriach: Stehleiter kippt um, Malerlehrling stürzt zu Boden.

OSTRIACH. Am 11. Mai führte ein 18-jähriger Malerlehrling aus Villach bei einem Wohnhaus in Ostriach, Gemeinde Ossiach, Malerarbeiten durch.Der Lehrling strich die Untersichtschalung des Wohnhauses. Gegen Mittag kippte die Stehleiter aus bisher unbekannter Ursache um und der Lehrling stürzte zu Boden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch eine Notärztin von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.