Messerattacke auf 12-jähriges Mädchen in Gnesau

06.05.2017, 07:40 Uhr

Eine Schülerin wurde in Gnesau von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht.



Mann forderte Geld

Personenbeschreibung

GNESAU. Am 05. Mai gegen 14:10 Uhr war eine 12-jährige Schülerin aus Gnesau zu Fuß auf einer Gemeindestraße auf dem Heimweg. Nur wenige hundert Meter bevor sie ihr Wohnhaus erreicht hatte, nahm sie einen weißen PKW, der hinter ihr anhielt, wahr.Als sie zurückblickte lief ein Mann auf sie zu, der ein schwarzes Tuch über den Kopf gewickelt und das Gesicht vermummt hatte. Der Mann erfasste sie am Arm und forderte von ihr in gebrochenem Deutsch Geld.Nach wiederholter Forderung zog der unbekannte Täter ein Messer aus seiner Hosentasche und hielt dieses dem Mädchen an den Hals.Das Mädchen riss sich los und lief nach Hause, der Täter schrie ihr nach, verfolgte sie jedoch nicht mehr.Das Mädchen wurde nicht verletzt, stand jedoch unter Schock.Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ergebnislos.Der Mann ist ca. 170-175 cm groß, schlank, 35 bis 45 Jahre und hat braune Augen, wobei das rechte etwas kleiner ist. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Reißverschluss (auf der rechten Brust ein weißer Schriftzug), hellen, eng anliegenden Jeans, schwarzen Arbeits- oder Bergschuhen sowie einem schwarze Tuch. Vermutlich hatte er eine Verletzung/Behinderung am rechten Fuß,Klinge ca 20 cm lang, hinten zum Griff mit Zacken, vorne glatte Klinge, Silber mit schwarzem Griff