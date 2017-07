Motorrad-Unfall auf der Hochrindl Landesstraße

23.07.2017, 16:10 Uhr

Ein 58-jähriger Motorradfahrer kam auf der Hochrindl Landesstraße zu Sturz.

Sturz in Rechtskurve

GRILLENBERG. Ein 58-jähriger Motorradlenker aus Weiz fuhr am 23. Juli kurz nach Mittag mit seinem Motorrad auf der Hochrindl Landesstraße, L 65, aus Richtung Sirnitz kommend in Richtung Hochrindl.In Grillenberg, Gemeinde Albeck, kam er in einer Rechtskurve aus eigenem Verschulden zu Sturz und schlitterte über den Asphalt.Der 58-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.