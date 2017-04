"Pflanzen sind ganz faszinierende Wesen"

28.04.2017, 06:50 Uhr

Als Wissenschaftlerin vermittelt Katrin Schnitzer Pflanzenwissen zwischen Moderne und Tradition.

FELDKIRCHEN (fri). Wenn die Pflanzenwissenschaftlerin Katrin Schnitzer Pflanzen betrachtet, dann sieht sie keineswegs nur ein grünes Gebilde, sondern ein Lebewesen, das sich über Jahrmillionen entwickelt hat."Eigentlich hat sich meine Liebe zu den Pflanzen erst nach und nach entwickelt", überlegt die 27-Jährige. "Dafür ist es dann eine sehr innige Beziehung geworden. Für mich sind Pflanzen Wesen, die nicht für uns Menschen da sind. Wir haben die Möglichkeit sie zu nutzen und Vorteile daraus zu ziehen. Aber grundsätzlich kämpft eine Pflanze um ihr Überleben und darum Nachkommen in die Welt zu setzen."

Darum gliedert Schnitzer ihre Seminare auch immer in einen Theorie- und einen Outdoor-Teil. "Als Wissenschaftlerin ist mir wichtig, dass die Kursteilnehmer verstehen, dass Pflanzen ein Eigenleben haben. So dienen ätherische Öle der Kommunikation. Sind zum Beispiel Fressfeinde im Anzug, dann werden Botenstoffe freigesetzt und andere Pflanzen gewarnt." Ist dieses Wissen bei den Teilnehmern angekommen, dann geht es in die Natur."Mir geht es nicht darum, dass man möglichst viele Pflanzen kennt, dieses Wissen findet man auch in Büchern, sondern darum zu erkennen, wie man die Kraft für sich nutzen kann. Auf diese Weise möchte ich Tradition mit Wissenschaft verbinden.Gerade Pflanzen, die in unmittelbarer Nähe zu den Menschen wachsen, hätten oft große Bedeutung. "Eine meiner Lieblingspflanzen ist nach wie vor die Brennnessel. Sie ist beinahe das ganze Jahr über verfügbar, unglaublich vielseitig verwendbar und ihre Inhaltsstoffe sind extrem wertvoll", ist Schnitzer überzeugt. In Kochkursen führt sie Interessierte in die Wildkräuter-Küche ein.www.katrin-schnitzer.atOutdoor-Teil bei jedem Seminar, bitte passendes Schuhwerk und Bekleidung.15 bis 17 Uhr, Seminar und Gästehaus Philippus WaiernDRUIDA RitualsWalpurgisnacht. Auf den Spuren von Walburga und ihren Kräutern tanzen wir in den Mai. Warum das Fest zu Ehren von Beltane ein Comeback erfährt.14 bis 17 Uhr, Seminar und Gästehaus Philippus, WaiernDRUIDA Medical - Muttertags-SpecialWie uns Frauenkräuter durch jede Lebensphase begleiten. Ein besonderes Erlebnis zum Muttertag, aber nicht nur für Mütter und Töchter.14 bis 18 Uhr, Glanblick, FeldkirchenDRUIDA CuisineFrühlingskräuter und Blütenzauber. Gemeinsam bereiten wir ein exquisites Wildkräuter-Menü zu. (Achtung: Teilnehmerzahl max. 6 Personen)Outdoor-Teil bei jedem Seminar, bitte passendes Schuhwerk und Bekleidung.