Reger Tauschhandel für Pflänzchen & Co.

29.04.2018, 06:40 Uhr

Gartenfreunde aufgepasst: „Pflanzen und Saatgut Tauschbörse“ am 5. Mai in Feldkirchen.



Tauschen und Gustieren



Zur Sache

FELDKIRCHEN (fri). Jeder Hobbygärtner kennt das kleine Problem - von der einen Pflanzenart hat man mehr als genug, aber bei anderen Pflanzen herrscht Knappheit. Die Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Feldkirchen und Himmelberg veranstaltet darum bereits zum dritten Mal die beliebte Tauschbörse, die ganz im Zeichen von Pflanzen, Saatgut und dergleichen steht.Wer Lust hat zu tauschen, zu gustieren, Wissenswertes über die heimische Flora zu erfahren, sollte sich am Samstag, dem 5. Mai am Wochenmarkt am Feldkirchner Hauptplatz einfinden. In der Zeit von 8:30 bis 12:30 Uhr wird eifig getauscht. Dabei kann man Grünes aus dem Garten oder vom Balkon, Nutz- und Zierpflanzen sowie privates Saatgut nach Herzenslust tauschen oder auch verschenken. "Die Aktion wird von Gartenliebhabern und Hobbygärtnern gut angenommen und ist auf großen Anklang gestoßen", sagt Modellregionsmanagerin Sabine Kinz. „Unsere Veranstaltung lebt von mitgebrachten Pflanzen." Sie ruft alle Hobbygärtner auf, nicht benötigte oder die „zuviel gekauften“ Gemüsepflanzen und Saatgut, aber auch Ableger, Stauden oder Blumensamen aus dem eigenen Garten mitzubringen.mit größeren Mengen an eigenen Pflanzen an der Tauschbörse teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis 3. Mai bei der Klima- und Energiemodellregion KEM Feldkirchen und Himmelberg an.Sabine Kinz, Tel. 042 76/ 25 11 330. e-mail: kem.feldkirchen@kaernten-mitte.at