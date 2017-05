Rettungshubschrauber zum Anfassen

11.05.2017, 13:10 Uhr

Ausflug der Rotkreuz - Jugendgruppe Feldkirchen am C11 Stützpunkt in Klagenfurt-Annabichl.

Beim Start dabei

FELDKIRCHEN/ANNABICHL. Einen spannenden Vormittag verbrachte kürzlich die Rotkreuz-Jugendgruppe Feldkirchen. Die Jungretter statteten dem C11 Team am Stützpunkt Klagenfurt-Annabichl einen Besuch ab. Neben vielen interessanten Informationen über die Flugrettung wurden den Jugendlichen auch eine Reihe von sanitätstechnische Maßnahmen in der Flugrettung erklärt.Besonders in Erinnerung wird den Kindern bleiben, wie sie den Hubschrauber selber aus dem Hangar hinausschieben durften. Am Ende der Führung gab es dann noch einen Realeinsatz, bei dem die Jungretter dem C11 beim Starten zusehen konnten.Die Jugendgruppe des Roten Kreuz Feldkirchen unter der Leitung von Bezirksjugendreferentin Karin Gruber bedankt sich herzlich für den gelungen Tag bei Pilot Max Seidl und Flugretter Robert Weissmann.