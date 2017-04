Sauber macht einfach glücklich

26.04.2017, 09:30 Uhr

Frühjahrsputz ist für die Kinder und Lehrer der VS St. Urban Routine.



Gemeinde unterstützt



Überlegtes Entsorgen

ST. URBAN (fri). Voll dabei sind die Kinder und Lehrer sowie Eltern und viele St. Urbaner Bürger bei der Frühjahrsputzaktion im Ort. "Wir führen diese Aktion schon seit einigen Jahren durch und sie kommt bei allen Beteiligten sehr gut an", betont Dirketor Helmut Stadtschreiber.Gemeinsam wird dann das Areal rund um die Schule sowie im Ortszentrum gesäubert. "Von der Gemeinde bekommen wir die notwendigen Utensilien wie Müllsäcke und Handschuhe zur Verfügung gestellt. Zum Abschluss gibt es auch noch eine kleine Jause als Dankeschön", freut sich Stadtschreiber über die Unterstützung seitens der Gemeinde St. Urban. Diese übernimmt dann auch die Entsorgung der Müllsäcke.Die Kinder selbst, so ist er überzeugt, lernen sehr viel aus dieser Aktion und sehen auch mal kritisch hin und melden sich zu Wort, wenn sie Menschen beim achtlosen Wegwerfen von Müll ertappen. "Unsere Frühjahrsputz-Aktion findet am 28. April vormittags statt und jeder, der sich beteiligen will, ist herzlich willkommen."