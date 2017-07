Sautrogregatta des Faschingsklub

Flatschacher See , St. Stefan , 9560 Flatschach AT

FLATSCHACHER SEE. Am Sonntag, dem 23. Juli, findet die diesjährige Sautrog-Regatta des Faschingsklub Feldkirchen am Flatschacher See statt. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr. Anmeldungen sind ab 13 Uhr möglich. Der diesjährige Hauptpreis ist ein Rundflug für 2 Personen über Feldkirchen. Die Regatta ist ein Event für Groß und Klein. Auf zahlreiches Erscheinen freuen sich die Mitglieder des Faschingsklub Feldkirchen.