13.10.2017, 13:10 Uhr

Die Ortsgruppe Feldkirchen des Pensionistenverbandes lud ein letztes Mal zu einem Ausflug ein.

Musik & gutes Essen

FELDKIRCHEN. Zahlreiche Mitglieder nahmen die Einladung an und verlebten einen schönen Tag im Görtschitztal. In der Milch-Erlebnis-Welt der Sonnenalm konnten sie sich den Produktionsablauf von Bröseltopfen und Joghurt anschauen, um anschließend die Köstlichkeiten zu genießen.Nach einem guten, reichlichen Mittagessen ging es weiter nach St. Oswald in das Kärntnerliedmuseum. Es war für alle Teilnehmer sehr aufschlussreich und interessant. Auf dem Heimweg kehrte die Gesellschaft noch bei der Jausenstation Druckerhütte ein. Auch wenn das Wetter nicht mitspielen wollte, waren sich doch alle einig: es war ein schöner Tag!