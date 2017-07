Sekundenschlaf führte zum Unfall

24.07.2017, 06:34 Uhr

In einem Bachbett kam eine 43-Jährige mit ihrem Fahrzeug zum Stillstand.

Totalschaden am Fahrzeug

VORWALD. Eine 43-jährige Angestellte aus dem Bezirk Klagenfurt-Land fuhr am 23. Juli gegen 15:50 Uhr mit ihrem PKW auf der Turracher Bundesstraße, B 95, von Ebene Reichenau kommend in Richtung Patergassen. Im Ortsteil Vorwald bei Patergassen kam sie auf Grund von Sekundenschlaf nach links von der Fahrbahn ab, stürzte über eine Böschung, durchstieß eine Hecke und kam in einem Bachbett zum Stillstand.Die Lenkerin sowie ihr 40-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung zu einem praktischen Arzt nach Bad Kleinkirchheim gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.