Senioren ließen sich über richtiges Essen aufklären

05.05.2017, 14:10 Uhr

Ernährungsvortrag für Senioren beim Seniorenbund Feldkirchen.

Essens-Tipps für ältere Menschen

FELDKIRCHEN. Mit ihrem Vortrag und den Tipps richtete sich Ernährungsexpertin Agnes Varta, eine Vortragende der KGKK, vor allem an ältere Personen. Sie gab einen kurzen Überblick über adäquate Ernährung für Senioren. "Diese sollte an die physiologischen Veränderungen angepasst sein", betonte Varta. "Im Alter kommt es zu physiologischen und krankheitsbedingten körperlichen Veränderungen, die in der Ernährung berücksichtigt werden sollten."Folgende Tipps hatte die Expertin für die Senioren parat: Ausgewogene Verpflegung, Mangelernährung vorbeugen, erkennen und möglichst frühzeitig beseitigen, Erhaltung von Spaß am Essen und Trinken sowie Wohlbefinden und Lebensqualität erhalten oder wiederherstellen.