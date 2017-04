Solidarität macht Schule in Feldkirchen

24.04.2017, 07:10 Uhr

„Coffee to help“ hieß es im ganzen Land und so auch in der Tiebelstadt und Umgebung.

Gute Bilanz

BEZIRK FELDKIRCHEN. Von St. Urban bis Ebene Reichenau waren vor jedem SPAR Supermarkt Jugendliche der youngCaritas gemeinsam mit Mitarbeiter von SPAR im Einsatz für Menschen in Not. Ausgeschenkt wurde SPAR Natur*pur Bio Fairtrade Kaffee gegen freiwillige Spenden, den von Ölz für diese Initiative gesponserten Kuchen gab es als süßes Zuckerl noch dazu.Auf das Ergebnis darf man noch gespannt warten, aber die Bilanz der letzten drei Jahre kann sich sehen lassen: 18.000 Tassen Kaffee, 1.200 Freiwillige der youngCaritas und rund 75.000 Euro Spendengeld. Das war Grund genug für die beiden Direktoren, Josef Marketz und Paul Bacher, um in die Verlängerung zu gehen.

Jugend im Dienst der guten Sache

Erlös bleibt in der Region

„Wir sind sehr stolz, dass wir so viele engagierte Jugendliche im ganzen Land motivieren konnten, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen und zugleich sind wir sehr dankbar für so einen starken Kooperationspartner“, sagt Marketz, der mit der Caritas seit Sommer letzten Jahres selbst mit der Perspektive Handel Caritas GmbH als selbständiger Kaufmann die Trägerschaft für eine SPAR-Filiale in Villach als sozialökonomischen Betrieb (SÖB) übernommen hat. Hier werden Langzeitarbeitslose und Menschen der Gruppe 50+ in den Arbeitsmarkt integriert.Glücklich über diese enge Zusammenarbeit und Kooperation zeigt sich auch Paul Bacher, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol: „Wir freuen uns, dass wir mit unserem „Coffee to help“ wohlige Wärme nicht nur in die Kaffee-Becher, sondern auch in die Herzen vieler Feldkirchnerinnen und Feldkirchner bringen können. Besonders bedanken möchte ich mich bei allen unseren Kundinnen und Kunden, die unsere Aktion so wohlwollend angenommen und gespendet haben.“Der Spendenerlös des „SPAR-Coffee to help“-Tages verbleibt in der jeweiligen Region. So kommt das gesammelte Geld aus dem Bezirk Feldkirchen der nächstgelegenen Lebensberatungsstelle der Caritas zu Gute.Soziales Engagement macht Spaß Martina Bacher und Peter Artl von der Katholischen Jugend waren in Bodensdorf im Einsatz: „Wir arbeiten sehr eng mit der youngCaritas zusammen und sind seit vier Jahren beim SPAR Coffee to help-Tag mit dabei. Es ist uns eine Freude, diese wunderbare Aktion zu unterstützen.“