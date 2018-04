Speicherteich mit 80.000 Kubikmeter Fassungsvermögen geplant

25.04.2018, 02:30 Uhr

Hochrindl-Lifte-Geschäftsführerin Alexandra Bresztowanszky über die Zukunft des Familienskigebietes.

Alexandra Bresztowanszky: vergangene Winter hat gezeigt, dass das Familienskigebiet Hochrindl bei den Kärntnern sehr beliebt ist. Es war ein ausgezeichneter Winter, die tolle Schneelage und super Pisten haben eine beträchtliche Frequenzsteigerung im Vergleich zu den Vorjahren ermöglicht. Das gute Leistungsangebot - wir haben auch 2018 wieder das Kärntner Pistegütesiegel erhalten - wird nicht nur zum Skifahren, sondern auch zum Langlaufen, Winterwandern und Rodeln von den Einheimischen und Gästen sehr geschätzt.

Ja natürlich, in unserer Region fehlen Hotelbetten. Um eine Zahl zu nennen wären ca. 400 Betten notwendig. Damit wäre für eine deutliche Belebung der Region gesorgt.Durch die Sicherstellung der touristischen Infrastruktur im Winter würde ich sagen, dass die Hochrindl nun ein attraktives Angebot für Investoren darstellt. Auch die Gemeinden Deutsch-Griffen und Sirnitz sind sehr aktiv, um die dafür notwendigen Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen.Wir sind aktuell in der Genehmigungsphase und abhängig von der Bauausführung wird der Speicherteich zwischen 80.000 und 90.000 Kubikmeter Fassungsvermögen haben und rund 2,5 Millionen Euro kosten. Geplanter Baubeginn ist April 2019, geplante Fertigstellung August 2019.Die Hochrindl ist sehr beliebt, und jeder weiß auch, dass es ohne diese dringend notwendige Investition in die Beschneiungsinfrastruktur langfristig keinen Liftbetriebe geben kann. Viele haben uns gefragt, was sie zum Erhalt beitragen können und ihre Hilfe angeboten. Wir wollen die Wintersaison 2018/2019 dafür nutzen, allen Hochrindl-Liebhabern, Einheimischen und Hausbesitzern die Möglichkeit zu geben, an dem Projekt "Hochrindl-Neuschnee" mitzuwirken. Ziel ist es, die Hochrindl winterfit zu machen und als regionales Familienskigebiet zu erhalten und dazu ist eine Mitwirkung aller nötig. Die Frage lautet: Ist mir der Erhalt des Familienskigebietes wichtig? Möchte ich, dass auch meine Kinder hier das Skifahren erlernen können? Möchte ich mithelfen, diesem wunderbaren Skigebiet eine Zukunft zu schenken?Seit Dezember 2017 ist Alexandra Bresztowanszky geschäftsführende Gesellschafterin der „SHL Hochrindl Lifte GmbH.“ „Da ich auf der Hochrindl aufgewachsen bin, habe ich eine besondere Affinität zu dieser schönen Region. Auch heute noch genieße ich meine Freizeit am liebsten mit meiner Familie dort“, erklärt sie.Zudem sei sie fest davon überzeugt, dass das Familienskigebiet Hochrindl großes Potential hat.Schon vor und während ihres Wirtschaftsstudiums hat sie Erfahrungen in Italien, Amerika und Australien gesammelt. In New York begann ihre berufliche Karriere als Sales Managerin in der Werbebranche für ein Unternehmen mit österreichischen Wurzeln. Neben der Betreuung von Großkunden in Manhattan baute sie den Mittel- und Südamerikanischen Markt auf.Bevor Bresztowanszky in die Heimat zurückkehrte, erweiterte sie ihr Fachwissen in der Investmentbranche in Spanien.„Zurück in Kärnten lernte ich die Welt der Holzwerkstoffe in einem international tätigen Konzern kennen, wo ich mehrere Jahre aktiv im Verkauf Kunden in Südamerika, Südafrika und in Mittel- und Nordeuropa beraten habe“, rundet sie ihre Erfahrungen ab.