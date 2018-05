St. Veiter Hörner beim Landeswettbewerb

06.05.2018, 19:57 Uhr

Der Landeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ des Kärntner Blasmusikverbandes fand am 06. Mai mit St. Veiter Beteiligung in der Carinthischen Musikakademie in Ossiach statt.

Insgesamt 26 Ensembles mit einem Durchschnittsalter von 10 bis 39 Jahren präsentierten ihre einstudierten Werke einer vierköpfigen Jury. Auch zwei Hornensembles unter der Leitung vonqualifizierten sich bereits im Herbst 2017 für die Teilnahme zum Landeswettbewerb.

In der Stufe B mit einem Durchschnittsalter von 15 Jahren erreichten die „“ mit(Stadtkapelle Friesach),(Stadtkapelle Althofen) und(Bergkapelle Fohnsdorf) hervorragende 87,75 Punkte. Die „“ mit(Glantaler Blasmusik Frauenstein),(Schlosskapelle Neuhaus),und(beide Privilegiertes Schützenkorps Metnitz) erreichten 95,00 Punkte.