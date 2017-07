Tamara Kapeller singt für den guten Zweck

17.07.2017, 07:14 Uhr

Ein Benefizkonzert zugunsten der Aktion "Café der Nächstenliebe" gab Tamara Kapeller in Klagenfurt.

Eins genießen, zwei bezahlen

FELDKIRCHEN/KLAGENFURT. Die Feldkirchner Sängerin Tamara Kapeller stellte sich in den Dienst der guten Sache. Sie gab vor dem Lokal Arcobaleno in Klagenfurt ein Konzert, das die Gäste zu Beifallstürmen bewegte.Der Initiator der Aktion "Café der Nächstenliebe", Gordon Kelz, bedankt sich bei Kapeller für ihre Mithilfe und den Einsatz: "Die Gäste des Eissalons haben in rund sieben Monaten der Aktion über 1.000 Getränke, Eis und Kuchen spendiert, indem sie selbst etwas konsumierten und ein zweites Getränk oder Eis herschenkten. Menschen, denen das zugute kommt, können damit auch ein wenig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Danke allen Spendern."