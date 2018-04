Technik, Tiere, Natur

25.04.2018, 03:00 Uhr

Rare Oldtimer in Micheldorf

Motorfahrzeug Baujahr 1886

MICHELDORF (chl). Einen wahren Erlebniswohnraum könnte man Heim und Hof von Hans Freithofnig in Mühldorf (Feldkirchen) nennen. Der 63-Jährige lebt dort mit Frau Sieglinde; die Töchter Alexandra und Claudia kommen mit den drei Enkelkindern so oft es geht zu Besuch, denn nirgendwo sonst hat man so viel Spaß wie bei Opa.Abgesehen von diversen selbst gebauten Spielgeräten, einem Biotop zum Plantschen und Bootfahren und jeder Menge Auslauf üben zwei Zwergziegen und (derzeit) zwölf Hochlandrinder ihre Faszination aus. Die gutmütigen Zotteltiere züchtet Freithofnig seit 15 Jahren in Bio-Qualität. "Die Hochlandrinder strahlen Ruhe aus und waren für mich ein Ausgleich zum stressigen Berufsleben", erzählt Freithofnig. Aufgewachsen am Bauernhof seiner Eltern, hat er zunächst die Lehre als Maschinenschlosser absolviert, daneben Buchhaltungskurse besucht und schließlich 35 Jahre lang im Bankwesen gearbeitet."Natur, Tiere und Technik haben mich immer interessiert und begleitet. Seit ich stehen konnte, war ich fasziniert von den Traktoren am Hof und so habe ich vor 30 Jahren begonnen, meinen Lehrberuf in meiner Freizeit auszuüben." Vier Steyr-Traktoren mit Baujahren zwischen 1954 bis 1965 hat er eigenhändig restauriert und zum Funktioneren gebracht. Und alle sind sie im Einsatz, sowohl in seiner kleinen Landwirtschaft als auch bei Ausfahrten zu Oldtimer-Treffen mit den "Traktor-Freunden Maltschacher See".Eine wahre Rarität hat Freithofnig "aus dem Dreck gerettet", wie er sagt: einen Lanz Bulldog aus dem Jahre 1934, den einzigen in Österreich. Ein Jahr lang habe es gedauert, bis er alle Ersatzteile beisammen hatte, teilweise selbst nachgebaut oder auf einschlägigen Märkten gefunden.Die Krönung unter Freithofnigs Oldtimern ist das erste Daimler-Motorfahrzeug aus dem Jahre 1886. "Dieses erste motorisierte Gefahr wurde damals auf der Weltausstellung in Paris präsentiert. Ich bin damit alljährlich auf der Karawanken-Klassik vertreten." Auch dieses Fahrzeug ist einsatzbereit und schafft bis zu 15 Stundenkilometer.Ein Schmuckstück ist das rote MG-Cabrio, Baujahr 1964.

Freithofnigs Faszination an Technik spiegelt sich aber nicht nur in seinen Oldtimern. Ein mechanischer Storch, der sich bewegt und sogar seinen Flügel schlägt, ziert das Hausdach. "Einmal im Jahr kommt ein echt Storch vorbei und beobachtet seinen Doppelgänger", schmunzelt er. Und: last not least die "Lorenziburg", eine erhöhte, rustikal und liebevoll eingerichtete Loggia, die sich per Fernbedienung drehen lässt und um 12 und 18 Uhr ein Glockenspiel hören lässt.Was es noch zu sehen gibt am Erlebnis-Hof: die Zwergwinzereit mit 250 Reben, einen Wohnwagen in Tarnfarbe als weitere Kinderattraktion, einen römischen Streitwagen, ein altes, intaktes Dreschgerät, eine funktionstüchtige, aber ebenfalls antike Werkdrehbank, ein Heulade-Schlafwagen, ein Trabi-Hotel, eine Drohne mit Fütterungsvorrichtung, ein Holder-Traktor in Reparatur und ein Akazien-Hochbeet in Blumenform. "Ich wollte für mich kein viereckiges Hochbeet bauen, sondern eines in Form einer Blume. Daran kann ich mich freuen, wenn noch gar nichts angepflanzt ist."Technik, Tiere, Natur - seit drei Jahren ist Freithofnig in Pension und kann sich nun ganz seinen Interessen und natürlich seiner Familie widmen.