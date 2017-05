Unfall nach Überholvorgang in Rappitsch

07.05.2017, 06:17 Uhr

Zwei Fahrzeuge kollidieren bei Überholvorgang: Lenker eines Motorfahrrades wird verletzt.



Berührung beim Überholvorgang

RAPPITSCH. Am 06. Mai um 19.20 Uhr lenkte ein 17-jähriger Mann aus Ossiach einen PKW auf der Ossiacher Süduferstraße (L 49) im Freilandgebiet von Rappitsch in Richtung Ossiach.In Rappitsch, Gemeinde Ossiach, überholte er ein Motorfahrrad, gelenkt von einem 17-jährigen Mann aus Steindorf. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren berührte das Motorfahrrad mit dem Lenker den PKW. Der Lenker des Motorfahrrades kam dadurch zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit einem Privat-PKW in das LKH Villach gebracht.An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.