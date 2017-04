Weg mit dem Müll: Für eine saubere Umwelt

26.04.2017, 11:41 Uhr

Im Bezirk Feldkirchen wird Sauberkeit großgeschrieben. Es gibt immer wieder Flurreinigungsaktionen.

BEZIRK FELDKIRCHEN (fri). Kinder in Flurreinigungsaktionen miteinzubeziehen hat für viele Bürgermeister und Verantwortliche im Bereich Abfallwirtschaft höchste Priorität. "In Sirnitz ziehen die Mädchen und Buben der Volksschule jedes Jahr im Frühling gemeinsam mit ihren Lehrern zum Müllsammeln aus", weiß die Albecker Bürgermeisterin Annegret Zarre. "Auch heuer wird wieder jede Menge Unrat gesammelt und sachgemäß entsorgt."

Flüchtlinge einbezogen



Schüler werden ausrücken

Bewusstsein stärken

Seit mindestens zehn Jahren findet in Ossiach die Aktion "Für ein sauberes Ossiach" statt. Daran beteiligt sind auch die 32 Schülerinnen und Schüler der örtlichen Volksschule. "Die Mädchen und Buben staunen selbst, wie viel Müll sich angesammelt hat und was alles weggeworfen wird. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man Kindern den Umweltgedanken näher bringt", ist Bürgermeister Johann Huber überzeugt. "Dieses Bewusstsein werden sie auf ihren weiteren Weg mitnehmen. Außerdem profitieren alle Lebewesen von einer sauberen Umwelt." In der Gemeinde werden Flurreinigungsaktionen schon seit zehn Jahren in Zusammenarbeit mit den Vereinen und der Volksschule veranstaltet."Erstmals waren heuer auch elf in der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge aktiv bei der Reinigungsaktion dabei. "Gemeinsam mit 15 umweltbewussten Bürgerinnen und Bürgern wurden Straßen im Ortsgebiet von Abfall befreit."In den Startlöchern stehen die Schülerinnen und Schüler der Volksschulen in Gnesau, St. Urban und Sirnitz. Dort wird am kommenden Mittwoch bzw. Freitag gesammelt. "Wir legen bei uns auf Sauberkeit allerhöchsten Wert", betont der Gnesauer Bürgermeister Erich Stampfer. Dass Gnesau eine "blitzsaubere" Gemeinde sei, werde auch von Außenstehenden immer wieder positiv bemerkt. "Wenn wir Erwachsene beispielhaft handeln, dann werden auch die Kinder ihren Müll richtig entsorgen."In Sirnitz und auch in St. Urban werden Flurreinigungsaktionen ebenfalls jedes Jahr durchgeführt. "Wir wollen das Bewusstsein für unsere Umwelt stärken. Kinder sind aufnahmebereit und tragen Botschaften gerne weiter", glauben die Schulleiter Monika Pluch-Rainer (VS Sirnitz) und Helmut Stadtschreiber (VS St. Urban und VS Steuerberg).