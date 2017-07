Wer bekommt den größten Fisch an die Angel?

19.07.2017, 13:40 Uhr

Zum 13. Mal findet am Dietrichsteiner See das Kinder- & Jugendfischen statt. Prämiert wird der größte Fisch.



Steigende Teilnehmerzahl



Experten helfen weiter

DIETRICHSTEIN (fri). Ausschließlich Friedfische werden beim Kinder- & Jugendfischen, das vom Fischereiverein Feldkirchen organisiert wird, gefangen. "Der Umgang mit Friedfischen ist für Kinder und Jugendliche einfacher", erklärt der Obmann des Fischereivereins Feldkirchen Günter Gebhard. "Sie sind widerstandsfähiger und werden dann wieder ins Wasser zurückgesetzt."Aufgrund der steigenden Teilnehmerzahl wird es heuer erstmals zwei Gruppen, die nach Alter gestaffelt sind, geben. "In einer Gruppe sind die Kinder bis 10 Jahre, in der zweiten fischen jene ab zehn bis zum vollendeten 15. Lebensjahr", so Gebhard. Dass das Petri-Glück aber nicht immer den älteren Fischern hold ist, weiß er aus seiner Erfahrung. "Im Vorjahr hat ein achtjähriger Bursche einen Amur mit stolzen 1,07 Metern aus dem See gezogen und sich damit den Tagessieg geholt."Wie jedes Jahr warten auf die Jungfischer zahlreiche tolle Preise. "Zu unseren langjährigen Sponsoren sind dieses Mal einige dazugekommen", freut sich der Fischereivereins-Obmann. "Sie haben in den letzten Jahren beobachtet, mit welcher Begeisterung die Kids bei der Sache sind und finden das unterstützenswert."Immer wieder nehmen in Dietrichstein auch absolute Neulinge die Angel in die Hand und versuchen ihr Glück: "Wir haben Guides vor Ort, die Techniken erklären und den Mädchen und Buben bei Bedarf hilfreich zur Seite stehen. Viele Teilnehmer finden so großen Gefallen am Angeln, dass sie das Hobby gleich weiterführen."

Zur Sache

Kinder- & Jugendfischen

Nenngeld:

Anmeldung:

Sonntag, 23. Juli, ab 6.30 UhrDietrichsteiner See15 EuroJagd & Fischerei, Heinz Rauter im Fé-Citycenter oder www.fischerei-feldkirchen.at