Wer diese Wärme nicht liebt, hat sie nie probiert. Heizen mit Infrarot

09.10.2017, 00:00 Uhr

Schnelle & einfache Installation, kein Verbrauch fossiler Brennstoffe, günstige Heizkosten: Infrarotheizungen liegen voll im Trend!

Qualitäts-Infrarotheizungen von elitec können aber noch mehr: Sie benötigen weitaus weniger Energie als andere Heizsysteme, erhöhen das körperliche Wohlbefinden durch Verbesserung des Raumklimas und verhindern Schimmelbildung. Ob Einfamilienhaus oder Wohnung, Alt- oder Neubau: Mit einer Infrarotheizung von elitec liegen Sie immer richtig.

elitec Infrarotheizungen erwärmen nicht die Raumluft, sondern ähnlich wie Sonnenstrahlen nur feste Körper und Wände. Diese geben die Wärme dann wieder in den Raum ab. Das heißt gesunde Wärme ohne Austrocknen der Raumluft oder Staubaufwirbelung. So können Sie mit der elitec Heiztechnik drei Mal sparen: Bei der Anschaffung, den Heizkosten und bei den Servicekosten. Sie sehen: Richtig geheizt ist richtig gut gespart!Durch große Designvielfalt lassen sich elitec-Infrarot-Heizsysteme an alle Interieurs anpassen. Exklusive Heizpaneele aus Glas, mineral- oder pulverbeschichtet, individuell bedruckte Bildheizungen, elegante Marmor- & Glaspaneele oder praktische Spiegelpaneele. Die Elemente sind schnell installiert und absolut wartungsfrei.Durch kurze Aufheizzeiten, hohe Energieausbeute und Spritz- bzw. Strahlwasserschutz bieten sie die optimale Wärmelösung für Terrassen, Wintergärten, Außengastronomie oder Wintermarktstände.Besuchen Sie unsere Filiale in Klagenfurt: Ein kompetentes Team berät Sie über Geräte, die zu Ihren Anforderungen passen und beantwortet Ihre Fragen zu Technik, Funktion und Montage! Mit elitec sind Sie immer gut beraten!Sie wollen gleich mehr zum Thema „Infrarot“ wissen? Dann lesen Sie auf unserer Homepage die wichtigsten Vorteile einer elitec Infrarotheizung!



Gerberweg 71, 9020 KlagenfurtTel: +43 463 35 2 36E-Mail: elitec.klagenfurt@elitec.at