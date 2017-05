Wer hat die schönsten Blumen?

09.05.2017, 13:10 Uhr

Blumenfreunde aufgepasst: Ab sofort kann man sich wieder für die Blumenolympiade anmelden!

Blumiges Kärnten

Anmeldungen

FELDKIRCHEN. Die Kärntner Blumenolympiade findet heuer bereits zum 20. Mal statt. Dieser Bewerb ist mittlerweile nicht nur bei eingefleischten Blumenfreunden beliebt. Viele Gartlerinnen und Gartler verschönern mit Liebe und Engagement ihre Gärten, Balkone und Terrassen.Aber auch öffentliche Anlagen, Parks, Grünflächen und Wohnstraßen leuchten zunehmend in bunten Farben und sorgen damit für Freude beim Betrachter. "Ich finde es toll, dass sich viele Menschen an der Blumenolympiade beteiligen und damit aktiv zu einem blumigen Erscheinungsbild in Kärnten beitragen", begeistert sich Bürgermeister Martin Treffner.sind ab sofort im Touristikbüro möglich:Stadtgemeinde Feldkirchen – Touristikbüro Straße, 9560 Feldkirchen04276/ 2176tourismus@feldkirchen.at www.feldkirchen.at