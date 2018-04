Wir sind Kärnten: "Bringe Leute mit meiner Begeisterung aus dem Konzept"

19.04.2018, 06:30 Uhr

Dagmar Sickl ist Schauspielerin. Und das aus Überzeugung und bereits ihr ganzes Leben lang.



Erfahrung macht klüger

ALBECK (fri). Ein Feuerwerk an Energie entlädt sich, wenn die 36-jährige Dagmar Sickl den Raum betritt. Die ausgebildete Schauspielerin ist dann nicht nur einfach da, sie füllt den Raum mit ihrer Persönlichkeit aus und zieht alle Menschen, die sich darin befinden, in ihren Bann. Und das war, wenn man den Schilderungen Sickls zuhört, schon immer so."Seit meinem fünften Lebensjahr weiß ich, dass ich Schauspielerin werden will", sagt die 36-Jährige. "Begonnen hat es mit dem Kasperltheater. Mein Publikum waren meine Brüder und Cousins und Cousinen. Später in der Schule hat sich das weiter fortgesetzt." Richtig glücklich und sie selbst war sie immer nur, wenn sie auf einer Bühne stehen und eine Rolle spielen durfte.Dennoch musste die Tochter von Schlossherrin Elisabeth Sickl einige Hürden überwinden, ehe sie schlussendlich zu ihrer heißersehnten Schauspiel-Ausbildung kam. "Nach dem Abschluss der Handelsschule war ich fast ein Jahr in Italien. Dann kam ich zurück und machte die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule in Graz. Zwar vergeblich, aber nicht umsonst", denkt sie zurück und strahlt schon wieder über das ganze Gesicht."Nichts im Leben ist Zufall, sondern alles passiert genau dann, wenn es passieren soll. Diese Erfahrung habe ich schon sehr oft gemacht." Nach der Absage ließ sie sich von ihrer Mutter überzeugen die Matura nachzumachen. "Keine leichte Aufgabe. Ich habe mich mit Rechnungswesen und BWL gequält und es geschafft", schwingt leichter Stolz in ihrer Erzählung mit.

Ein "Brotjob" musste her

Ausbildung gemacht



Das Feuer brennt

Zur Person



Aber damit noch nicht genug. Schließlich braucht jeder einen richtigen "Brotjob" und so absolvierte Dagmar Sickl die Ausbildung zur medizinischen Masseurin und Heilmasseurin. "Die wenigsten Leute wissen das, aber ich habe einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet und mich vor einem Jahr sogar selbstständig gemacht."Alles gut und schön, aber die Schauspielerei hat das Energiebündel, das mittlerweile wieder in Albeck gelebt und im Schloss mitgearbeitet hat, dennoch nie aufgegeben. "Ein Wendepunkt war dann der Umbau unseres Stadls. Ich war überzeugt, dass man hier gut Theater spielen kann. Dann kam mein damaliger Lebensgefährte ins Spiel und wir haben 2009 zum ersten Mal zum Schlosstheater eingeladen." Mit ihrem Auftritt als Miss Podgers in der Saison 2010 hat Sickl auch ihre äußerst kritische Mutter überzeugt. "Sie ist zu mir gekommen und hat gefragt: ,Dagmar, was willst du wirklich? Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: Mama, du weißt, ich will Schauspielerin werden.'"Um einen Abschluss vorweisen zu können, besuchte sie daraufhin vier Jahre lang einen Schauspiel-Lehrgang in Klagenfurt. "Ich wollte, dass mir jemand etwas beibringt und ich wollte lernen." 2014 folgte der Abschluss. Seither steht Dagmar Sickl bei diversen Produktionen in Kärnten auf der Bühne: "Ich will in Kärnten schauspielen, weil ich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist den Menschen vor Ort Kunst und Kultur anzubieten. Dass es angenommen wird, beweist unser Schlosstheater. Seit vier Jahren gibt es nicht nur Sommer-, sondern auch Frühlingsproduktionen. Und wir haben noch Potenzial."Durchaus nachvollziehbar angesichts des Feuers, das in Dagmar Sickl brennt. Apropos Feuer – welche Rolle sie gerne verkörpern würde, beantwortet Sickl prompt: "Die Hexe aus Goethes Faust. Das bin ich, dafür brenne ich." Zuvor ist sie aber noch in "Als ob es regnen würde" beim Theaterfrühling im Schloss Albeck zu sehen, und ja, wenn man will und es zulässt, auch zu fühlen., 36 Jahre alt.Sie ist gemeinsam mit zwei Brüdern in Albeck aufgewachsen. Ihre Mutter, Elisabeth Sickl, führt das Schloss als Gastronomie- und Kulturbetrieb.Nach der Handelsschule holte sie die Matura nach und absolvierte dann eine Ausbildung zur medizinischen Masseurin, ehe sie einen Schauspiel-Lehrgang in Klagenfurt absolvierte.Sie ist als Schauspielerin auf diversen Bühnen im Land aktiv. Gerade ist sie beim aktuellen Stück beim "Albecker Frühlingstheater" im Schlossstadl in Albeck zu sehen.