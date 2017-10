06.10.2017, 15:56 Uhr

Am Samstag ertönen die Sirenen wieder zur Probe.

So läuft es ab

BEZIRK FELDKIRCHEN. Am Samstag, 7. Oktober 2017 wird in ganz Österreich wieder ein Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Neben der Überprüfung der technischen Einrichtungen soll mit diesem Probealarm in erster Linie der Bevölkerung die Sirenensignale für die Warnung und Alarmierung im Katastrophenfall in Erinnerung gebracht werden.Um 12 Uhr ist die wöchentliche Sirenenprobe. Um 12.15 Uhr beginnt das Zivilschutz-Sirenensignal "Warnung", um 12.30 Uhr ist der Zivilschutz-Sirenensignal "Alarm". Um 12.45 Uhr Zivilschutz-Sirenensignal "Entwarnung".