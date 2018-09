BSV-Jungs spielten auf hohem Niveau

16.09.2018, 06:50 Uhr

Erfolgreicher Abschluss für den BSV Waiern.

Sieben Punkte, fünf Spiele



Stärkste Kärntner Mannschaft

WAIERN. Die diesjährigen Panther Cup Saison mit ihren Gruppenphasen (Süd, West) ist beendet. Für Kärntens einzig teilnehmende Mannschaft, den BSV Waiern (Diakonie de la Tour Waiern), verlief die Saison mehr als zufriedenstellend.Die Mannschaft von Trainer Guntram Stark wurde im Vergleich zu 2017 in ein höheres Level eingestuft und konnte dort überzeugen. Vor allem am Spieltag in Wolfsberg (Juni 2018) wuchsen die Jungs über sich hinaus. Mit sieben Punkten in fünf Spielen zeigten sie ihr Können.Am letzten Turniertag in Großpetersdorf (Burgenland) sicherte sich der BSV Waiern den sechsten Gesamtrang in Level 2. „Meine Jungs haben sich im höheren Level wirklich gut geschlagen“, bilanziert Stark positiv.Die Fußballsaison geht für den BSV Waiern erfolgreich zu Ende. Der sechste Platz beim Panther Cup bestätigte zudem die Leistungskurve der Mittelkärntner. Im Juli konnte die Mannschaft den Titel beim Löwencup in Spittal erfolgreich verteidigen. Im März dieses Jahres durfte die Mannschaft im Vorfeld des freundschaftlichen Länderspiels zwischen Österreich und Slowenien im Sportpark Klagenfurt mit dem ÖFB-Nationalteam trainieren.

Der Panther Cup

BSV Waiern 2018

Der Panther Cup ist eine österreichweite Fußballturnierserie von Special Olympics Österreich. Mit der Saison 2018 wurden die teilnehmenden Mannschaften in eine Gruppe West und Süd eingeteilt. Der BSV Waiern spielte in der Gruppe Süd, bestehend aus 19 Mannschaften, in Level 2.Insgesamt wird der Panther Cup in drei Levels gespielt, wobei Level 1 vom Niveau her das höchste ist.Georg Wolf, Erich Koller, Andreas Unterberger, Waldemar Klaming, Robert Reiterer, Rene WernigGuntram Stark