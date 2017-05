Hermann Waldy jun.: "Hatte Erinnerungen an den Todesfall vor zwei Jahren"

03.05.2017, 19:00 Uhr

Hermann Waldy jun. startete zwei Autos vor seinem Fahrer ins Rechbergrennen und wartete im Ziel vergeblich auf ihn. Nach 20 Minuten kam erst die Entwarnung.

RECHBERG (stp). Es waren bange Minuten, die Hermann Waldy jun. letztes Wochenende beim Rechbergrennen (Stmk.) erlebte. Als sich sein Vater im Formel 3000, Typ LOLA B06/51 beim 1. Lauf mehrfach überschlug und kopfüber liegen blieb, war Waldy junior bereits im Ziel. "Es war nicht leicht, als ich vom Unfall erfahren habe. Die erste Infos waren, dass das Auto am Dach liegt und die Sicht auf die Unfallstelle mit Tüchern verdeckt wurde. Da kamen gleich die Erinnerungen an das Rechbergrennen 2015 hoch, als es einen Todesfall gab. Damals wurde beim Unfall genau gleich gehandelt", erzählt Waldy.

Erleichterung nach 20 bangen Minuten

Gebrochene Schraube könnte Unfallursache sein

Dämpfer nach starken Trainingszeiten

Auch der Platzsprecher konnte lange keine genauen Infos über den Gesundheitszustand des 69-jährigen geben. Nach etwa 20 Minuten dann die Erleichterung: Keine Verletzungen, Waldy konnte aufstehen. "Ich hatte dann die Gewissheit, dass er wohlauf ist. Deshalb konnte ich mich dann auch voll auf meinen zweiten Lauf fokussieren", so der 40-jährige Sohn. Am Rückweg nach dem 2. Lauf kam es schließlich zum ersten Gespräch zwischen Vater und Sohn. "Man redet nicht viel über den Unfall, sondern ist nur froh, dass nicht mehr passiert ist. Alles andere ist nebensächlich", blickt Waldy jun. zurück.Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Ein technisches Gebrechen kann nicht ausgeschlossen werden, teilt Waldy jun. mit: "Wir wissen noch nichts genaues. Eine Schraube ist gebrochen. Das könnte ein Grund sein." Der Kultwagen ist nach dem Unfall stark beschädigt, sei jedoch noch zu reparieren, wie Waldy bestätigt: "Man kann das Auto wieder herrichten. Es ist aber sehr schwer Ersatzteile zu bekommen, da weltweit nur 50 dieser Fahrzeuge hergestellt wurden. Vor Herbst wird sich das Auto sicher nicht mehr bewegen."Seine eigene Leistung beschreibt Waldy jun. als sehr durchwachsen. Nach Bestzeiten im Training musste er im Rennen einen Dämpfer hinnehmen und landete in seiner Klasse nur auf Rang 3. "Ich war im Training um sechs Sekunden schneller als letztes Jahr, bester Österreicher und Gesamt 10. Im Rennen hat dann einiges nicht so funktioniert wie gewollt. es ist bitter, wenn du das Gefühl hast den Lauf gewinnen zu können und dann überhaupt nichts weitergeht", so Waldy jun.Weiter geht es für ihn Mitte Mai in Italien. Da sein größter Konkurrent um die Gesamtwertung am Rechberg aufgrund eines Motorschadens nicht am Start war, ist seine Zielsetzung für diese Saison dennoch hoch: "Ich war selbst überrascht, dass es so gut gelaufen ist. Ich bin sehr zuversichtlich was den Rest der Saison betrifft."