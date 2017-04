Kärntner Gelbgurtturnier 2017

24.04.2017, 12:53 Uhr

7 von 9 standen am Podest! Mit diesem grandiosen Ergebnis kehrten die Nachwuchs-Fighter des Judo-Verein Velden am Sonntag vom Gelbgurtturnier in Feldkirchen zurück! Mit über 100 Starter auf drei Mattenflächen war dieses Turnier ein wahres Spektakel für alle Kämpfer und vor allem für die zahlreichen Zuseher.

Mit gleich vier Goldmedaillen war diese Platzierung die am häufigsten vertretene im Team.Zu den Gewinnern ihrer Gewichtsklassen zählten Solea Gallob, die in der U12 startete. Jasmin Scherr und Ioan Pirlea die in der U14 starteten durften sich ebenso mit Gold schmücken. In der U16 konnte sich Helene Scherzer gegen ihre Gegnerinnen behaupten.Die zweiten Plätze durften Julian Siding in der U10 und Colin Hirnschal in der U12 ihr eigen nennen.Die bronzene Medaille konnte sich Bianca Brutti verdienen, die ihrer Schwester Stella im Kampf um den dritten Platz knapp überlegen war. Sie traten in der U10 an.Somit mussten lediglich Stella Brutti und Giulio Brutti bei diesem Turnier Lehrgeld zahlen, wobei sich ihre intensiven Kämpfe bei den kommenden Turnieren auf alle Fälle in Form von gewonnener Erfahrung bezahlt machen werden.Das Team des Judo-Verein Velden gratuliert herzlich zu den Spitzenleistungen und wünsch viel Erfolg für das kommende Turnier in Gemona!