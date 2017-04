Kärntner Judo Gelbgurtturnier 2017, Feldkirchen

23.04.2017, 18:30 Uhr

Am 23. April 2017 fand in Feldkirchen das Gelbgurtturnier der Altersklassen U10-U16 statt. An diesem Turnier nahmen 102 Sportler aus 10 Kärntner Vereinen teil, darunter auch 10 Sportler des Judo Club SV-Treffen teil.

Altersklasse U10:

Die Gewichtsklasse -25kg der Mädchen wurde gleich 3mal durch Treffen vertreten. Am Start war Hauptmann Katharina die ihre ersten beiden Kämpfe mit Ippon vorzeitig beenden konnte und dann im Finale gegen Zankl-Omann Marlene knapp im Golden-Score gewann. Marlene hatte ihre Kämpfe zuvor auch souverän mit Ippon für sich entschieden. Außerdem am Start war Pontasch Maja die sich im ersten Kampf gegen Katharina geschlagen geben musste und dann auch knapp den Kampf in der Hoffnungsrunde verlor, somit Platz 5 für Maja.

Altersklasse U12:

Altersklasse U14:

Ergebnisse:

In der Gewichtsklasse -32 kg waren 5 Starterinnen darunter auch Musil Linda und Pichler Jana die in ihrem ersten Kampf aufeinander trafen. Diesen Kampf konnte Linda knapp für sich entscheiden. Danach marschierten beide unbesiegbar durch ihre Klasse und somit Platz 1 für Linda und Platz 2 für Jana.Auch bei den Jungs in der Altersklasse U10 waren 2 Treffner am Start. Ball Konstantin musste sich in der mit 14 Startern am stärksten besetzten Gewichtsklasse -27 kg in beiden Kämpfen knapp geschlagen geben und belegte so Platz 5. Fischer Paul ging -34 kg auf die Matte und konnte beide Kämpfe vorzeitig mit Ippon für sich entscheiden.Hier war der JC-SV-Treffen durch Liesinger Savannah -25 kg und Halmen Alexander -50 kg vertreten. Savannah verlor ihren ersten Kampf, konnte aber im zweiten Kampf mit einer Wazari-Wertung im Golden-Score ausgleichen. Den dritten Kampf verlor Savannah knapp durch Shido im Golden Score somit Platz 2 für sie. Alexander konnte beide seiner Kämpfe mit einem starken Bodenkampf für sich entscheiden und somit den ersten Platz belegen.In dieser Altersklasse ging Duller Antonia -40kg an den Start. Trotz starker Kämpfe verlor Antonia beide Kämpfe knapp und somit Platz 2 für Antonia.In der Vereinswertung belegte Treffen den 2. Platz hinter dem Heim-Verein Feldkirchen.Linda Musil, Katharina Hauptmann, Alexander Halmen, Paul FischerMarlene Zankl-Omann, Jana Pichler, Savannah Liesinger, Antonia DullerMaya Pontasch, Konstantin Ball