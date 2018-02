Karate Club Feldkirchen "Inoue-ha"

01.02.2018, 17:48 Uhr

Die Europa-Meisterschaft findet von 02. - 04. Februar statt. Insgesamt sind ca. 988 Karateka aus 44 Länder vertreten, unter diesen Teilnehmern hat sich Hannes sein Ticket erkämpft und vertritt Feldkirchen in Sotschi, wo auch seine Großeltern extra aus Omsk (Westsibirien) angereist um Ihren Enkel anfeuern und unterstützen. Am 02. Februar hat Hannes seine erste EM- Kata in der U18.Wir wünschen Ihm alles gute.